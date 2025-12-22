 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн

Дмитрий Хохлов: вряд ли увижу деньги от Facebook
В 2022 году московский суд удовлетворил иск Хохлова, который жаловался на невозможность использования соцсети из-за банов. Однако, по словам Хохлова, главный офис ответчика в США «платить не собирается»
Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов (Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»)

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов, выигравший в 2022 году дело в Солнцевском суде Москвы о взыскании 65 млн руб. с Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), заявил «Спорт-Экспрессу», что вряд ли получит эти деньги.

«Вряд ли их [деньги] увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно», — сказал Хохлов.

Он отметил, что главный офис корпорации расположен в США, поэтому «платить никто не собирается». «Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль», — отметил Хохлов.

В сентябре 2021 года Хохлов подал в суд на соцсеть из-за фамилии. При любом ее упоминании аккаунты блокировались. Через год суд удовлетворил иск и обязал соцсеть выплатить ему 65 млн руб., а также разблокировать все упоминания фамилии в течение одного месяца.

Хохлов выступал за ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо», а также за нидерландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад». Он провел 53 матча за сборную России и забил шесть голов. Среди его достижений — титул чемпиона России (2004), победы в Суперкубке России (2005) и Суперкубке Нидерландов (1998), а также серебряная медаль чемпионата Испании (2003).

После завершения игровой карьеры Хохлов тренировал «Динамо», «Кубань», «Ротор» и «Сочи». С 2023 года является главным тренером молодежной команды московского «Локомотива».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол Facebook Дмитрий Хохлов фамилия
Материалы по теме
Суд отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА по делу о взяточничестве
Спорт
Судью РПЛ допросили по делу «Торпедо» о подкупе арбитров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
На вечере AVI Capital был представлен Проект «Музыка Света. Пробуждение» Компании, 14:00
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes Технологии и медиа, 13:58
Якутия заявила о планах нарастить объем золотодобычи до 75 т в год Отрасли, 13:54
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв» Политика, 13:51
Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео Общество, 13:51
Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн Спорт, 13:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость Общество, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
В 200-летнем доме-памятнике в Москве выставили на торги большое помещение Недвижимость, 13:43
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Общество, 13:41
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 13:27
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 13:23