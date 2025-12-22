Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн

В 2022 году московский суд удовлетворил иск Хохлова, который жаловался на невозможность использования соцсети из-за банов. Однако, по словам Хохлова, главный офис ответчика в США «платить не собирается»

Дмитрий Хохлов (Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»)

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов, выигравший в 2022 году дело в Солнцевском суде Москвы о взыскании 65 млн руб. с Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), заявил «Спорт-Экспрессу», что вряд ли получит эти деньги.

«Вряд ли их [деньги] увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно», — сказал Хохлов.

Он отметил, что главный офис корпорации расположен в США, поэтому «платить никто не собирается». «Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль», — отметил Хохлов.

В сентябре 2021 года Хохлов подал в суд на соцсеть из-за фамилии. При любом ее упоминании аккаунты блокировались. Через год суд удовлетворил иск и обязал соцсеть выплатить ему 65 млн руб., а также разблокировать все упоминания фамилии в течение одного месяца.

Хохлов выступал за ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо», а также за нидерландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад». Он провел 53 матча за сборную России и забил шесть голов. Среди его достижений — титул чемпиона России (2004), победы в Суперкубке России (2005) и Суперкубке Нидерландов (1998), а также серебряная медаль чемпионата Испании (2003).

После завершения игровой карьеры Хохлов тренировал «Динамо», «Кубань», «Ротор» и «Сочи». С 2023 года является главным тренером молодежной команды московского «Локомотива».