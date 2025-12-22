Умер тренировавший Михаила Мамиашвили Николай Есин
Заслуженный тренер СССР Николай Есин скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Причины смерти не уточняются.
Есин в разные годы работал с трехкратным олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили и его братом, призером чемпионатов СССР Виктором Мамиашвили, с многократным чемпионом мира и Европы Гоги Когуашвили, а также с Сергеем Цвиром, Валерием Перминовым, Сергеем Зотовым и другими.
Есин много лет был тренером сборных СССР и России по греко-римской борьбе.
ФСБР выразила соболезнования в связи со смертью Есина.
