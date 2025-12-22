Умер тренировавший Михаила Мамиашвили Николай Есин

ФСБР: тренер Михаила Мамиашвили Николай Есин умер в 87 лет

Николай Есин в разные годы работал с братьями Мамиашвили, Гоги Когуашвили и другими отечественными борцами-классиками, был тренером сборной

Заслуженный тренер СССР Николай Есин скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Причины смерти не уточняются.

Есин в разные годы работал с трехкратным олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили и его братом, призером чемпионатов СССР Виктором Мамиашвили, с многократным чемпионом мира и Европы Гоги Когуашвили, а также с Сергеем Цвиром, Валерием Перминовым, Сергеем Зотовым и другими.

Есин много лет был тренером сборных СССР и России по греко-римской борьбе.

ФСБР выразила соболезнования в связи со смертью Есина.