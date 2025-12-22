Галлямов отказался извиняться перед журналисткой за оскорбление

Галлямов публично назвал журналистку «больной на голову» из-за звонка в 9:54. После призер Олимпиады отказался извиняться, отметив, что это не его проблемы

Александр Галямов (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Фигурист Александр Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления. Об этом сообщают «Известия».

Галлямов с Анастасией Мишиной 20 декабря заняли второе место на чемпионате России в парном катании. На следующий день в 9:54 продюсер телеканала «78» позвонила спортсмену, чтобы получить комментарий о возможном завершении карьеры, на которое он намекнул в своем телеграм-канале.

Галлямов отказался отвечать. Он также записал видео, в котором публично назвал журналистку «неадекватной», «больной на голову» и «ненормальной» из-за раннего звонка. Он также пригрозил «засветить» ее номер телефона. «Чтобы она теперь звонки получала. Чтобы понимала, что творит», — заявил фигурист.

После завершения показательных выступлений корреспондент «Известий» взял у Галлямова комментарий и спросил, он хочет ли он принести публичные извинения. Однако фигурист отказался. «Это не мои проблемы… Я человек не злопамятный. Но в это утро мне было очень неприятно, что так все произошло», — сказал он.



Олимпийский медалист предложил встретиться с журналисткой лично, чтобы «обсудить эту ситуацию» и, возможно, дать интервью, но прямых извинений так и не прозвучало.

26-летний Александр Галлямов является одним из ведущих российских фигуристов в парном катании. В паре с Анастасией Мишиной стал дважды бронзовым призером Олимпиады-2022, чемпионом мира (2021) и Европы (2022), а также трехкратным чемпионом России.