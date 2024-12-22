Россиянина признали лучшим среди молодых атакующих полузащитников мира

CIES: Батраков — первый в рейтинге молодых атакующих полузащитников мира

CIES составил рейтинг лучших полузащитников в возрасте до 21 года, которые нацелены на поражение ворот соперника. Его возглавил второй бомбардир РПЛ из «Локомотива», который в этом сезоне забил уже десять голов в чемпионате

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг молодых атакующих полузащитников (shooting midfielders) мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), сообщается в отчете организации.

В отчете указано, что на 19-летнего Батракова в клубе делают ставку не только в завершении атак, но и в передачах и создании голевых моментов.

Батраков в этом сезоне занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с десятью голами, уступая только спартаковцу Манфреду Угальде (15 мячей).

Второй в рейтинге — 20-летний американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука», третий — 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В ноябре футболист дебютировал за сборную России и забил один гол в двух матчах.

«Локомотив» занимает пятое место в РПЛ после 18 туров.