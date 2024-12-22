Россиянина признали лучшим среди молодых атакующих полузащитников мира
Футболист «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг молодых атакующих полузащитников (shooting midfielders) мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), сообщается в отчете организации.
В отчете указано, что на 19-летнего Батракова в клубе делают ставку не только в завершении атак, но и в передачах и создании голевых моментов.
Батраков в этом сезоне занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с десятью голами, уступая только спартаковцу Манфреду Угальде (15 мячей).
Второй в рейтинге — 20-летний американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука», третий — 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».
Батраков — воспитанник «Локомотива». В ноябре футболист дебютировал за сборную России и забил один гол в двух матчах.
«Локомотив» занимает пятое место в РПЛ после 18 туров.
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