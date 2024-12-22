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Дюбуа прыгнул на ринг и предложил реванш победившему Фьюри Усику

Дюбуа прервал интервью Усика и обратился к нему с предложением провести бой-реванш. Он проиграл украинцу в августе 2023 года. Усик ответил согласием
Алекснадр Усик и Даниель Дюбуа
Алекснадр Усик и Даниель Дюбуа (Фото: Pawel Andrachiewicz / Global look press)

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил желание провести бой-реванш с украинским боксером Александром Усиком. Об этом он заявил на ринге после боя Усика с Тайсоном Фьюри.

Ранее Усик одержал победу над британцем единогласным решением судей, сохранив титулы WBC, WBA и WBO.

После боя Дюбуа прыгнул на сцену и прервал интервью Усика. Англичанин выхватил микрофон у ведущего и сказал Усику: «Я хочу свой реванш. Сегодня ты проделал хорошую работу, но я хочу отомстить. Давай сделаем это, погнали». Украинец ответил: «без проблем».

Бой между Усиком и Фьюри стал одним из самых ожидаемых событий года в мире бокса. Поединок продлился все 12 раундов.

Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в девятом раунде в титульном бою во Вроцлаве 27 августа 2023 года.

Усику 37 лет, он является олимпийским чемпионом Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика второе поражение в карьере. До двух поединков с украинцем у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

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Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниель Дюбуа
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