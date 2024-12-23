Эксперты оценили результаты фигуристов на чемпионате России

В Омске завершился чемпионат России по фигурному катанию, который проходил с 19 декабря. Что говорят о победителях турнира — в материале «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года прошел с 19 по 21 декабря в Омске. В танцах на льду пара Александра Степанова — Иван Букин стала победителем в четвертый раз. В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 215,96 балла. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01), третьими стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (208,56).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар, за короткую и произвольную программу они получили 239,40 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37), третье место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Российские фигуристы отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В пятницу, 20 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) получили право выдвинуть не более одного спортсмена (или пары) в каждой дисциплине. Заявки нужно подать до 28 февраля 2025 года.

В одиночном катании Аделия Петросян второй год подряд победила на чемпионате России. В сумме за короткую и произвольную программу 17-летняя Петросян получила 262,92 балла. Ученица Этери Тутберидзе в прошлом сезоне выиграла два этапа Гран-при России, Спартакиаду и чемпионат России. В нынешнем сезоне на ее счету также две победы на этапах Гран-при.

Второе место среди одиночниц заняла Дарья Садкова (234,69), третьей стала Алина Горбачева (223,92).

У мужчин выиграл Владислав Дикиджи, который в сумме за короткую и произвольную программу получил 297,10 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02), третьим стал прошлогодний чемпион Евгений Семененко (281,65). Лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк провалился в произвольной и занял только пятое место (274,07).

Мнение экспертов

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Прекрасный чемпионат России прошел. У мужчин получились очень интересные и сложные соревнования. Появился новый чемпион страны, который в нынешнем сезоне потрясающе катается. Но победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. У нас будет еще два чемпионата страны. Еще рано. За два года может появиться еще лидер», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию

«Безусловно, должен был быть какой-то неожиданный результат, потому что чемпионат России — это всегда нервы, и как раз-таки этот старт проверяет на прочность тех, у кого они сильнее. Поэтому расклад мог быть совершенно любым, и у меня в голове был один, у кого-то другой. Но в целом то, что мы получили на выходе, справедливо, и все завершилось так, как должно быть, исходя из того, как эти спортсмены проводили сезон. Тот, кто стабильно катался в сезоне, тот и подошел к чемпионату России в хорошей, боевой форме и показал свой максимум. Думаю, что все победители — это основные претенденты на Олимпийские игры», — заявила Леонова «РБК Спорт».

Илья Авербух, серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, хореограф и продюсер

«Аделия была абсолютным фаворитом этого чемпионата. В 99 случаях из 100 эксперты говорили, что она победит, — в том числе и я. Выиграла она абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране. Она молодец, что смогла набрать такую форму. Также стоит сказать браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который всегда поддерживает наших фигуристов», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».