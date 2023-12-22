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«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу

«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира
В решающем матче английская команда обыграла бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0

Английский «Манчестер Сити» обыграл бразильский «Флуминенсе» в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного чемпионата мира. Аргентинец открыл счет на 40‑й секунде, а на 88-й минуте оформил дубль. Еще один гол забил Фил Фоден, а защитник «Флуминенсе» Нино отправил мяч в свои же ворота.

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» впервые принимали участие в клубном чемпионате мира.

В матче за третье место египетский «Аль-Ахли» победил японскую «Урава Ред Даймондс» со счетом 4:2.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проходил). Сейчас в нем участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также чемпион страны, принимающей турнир. В прошлом сезоне турнир, который прошел в Марокко, выиграл мадридский «Реал».

C 2025 года в турнире будут принимать участие 32 команды.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити
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