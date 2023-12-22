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В Италии экс-тренер сборной по фехтованию в 93 года обезвредил грабителя

В Италии экс-тренер сборной по фехтованию в 93 года обезвредил грабителя
Вооруженный пистолетом мужчина подошел к Аттилио Фини, который 30 лет тренировал сборную Италии по фехтованию на саблях, и потребовал у него деньги. В ответ Фини ударил его по лицу, выбил оружие и отправил в нокдаун
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Бывший тренер сборной Италии по фехтованию на саблях Аттилио Фини, которому сейчас 93 года, обезвредил грабителя в Милане. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Фини возвращался домой с прогулки, когда к нему подошел вооруженный пистолетом мужчина и потребовал деньги и часы. Но пожилой человек не растерялся и отправил злоумышленника в нокдаун.

«Я ударил его по лицу, затем удар по руке. От удара отлетел пистолет. Затем толкнул его — тот застрял между самокатами. Прибыли двое мужчин и обездвижили ему, пока мы ждали полицию», — рассказал Фини.

Преступником оказался выходец из Алжира, которого на родине разыскивали за убийство.

«Мне помогло мое прошлое: на помосте нужны решительность и рефлексы. Инстинкт подсказал мне действовать немедленно, а он подошел ко мне по-глупому. Но пистолет был настоящим. Он прекрасно знал, что делает. Но он не ожидал моей реакции: я застал его врасплох», — добавил Фини.

Он был тренером сборной в течение 30 лет (с 1970-х до 1990-х годов). В том числе приводил итальянцев к золоту командного турнира на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

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Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Италия
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