Газиев проиграл нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Катаре

Выступающий за Бахрейн россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в UFC

Шамиль Газиев уступил доминиканцу Вальдо Кортесу-Акосте

Шамиль Газиев (Фото: Danny Perez / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, уступил доминиканцу Вальдо Кортесу-Акосте на турнире UFC Fight Night, который проходит в Эр-Райяне (Катар).

35-летний Газиев проиграл нокаутом на второй минуте первого раунда.

На счету Газиева теперь 14 побед и два поражения в ММА. До этого поединка он занимал 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.

34-летний Кортес-Акоста, шестой номер рейтинга лучших тяжеловесов UFC, выиграл 17 боев при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В главном поединке турнира в Катаре позднее встретятся российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер.