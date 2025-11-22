Выступающий за Бахрейн россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в UFC
Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, уступил доминиканцу Вальдо Кортесу-Акосте на турнире UFC Fight Night, который проходит в Эр-Райяне (Катар).
35-летний Газиев проиграл нокаутом на второй минуте первого раунда.
На счету Газиева теперь 14 побед и два поражения в ММА. До этого поединка он занимал 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.
34-летний Кортес-Акоста, шестой номер рейтинга лучших тяжеловесов UFC, выиграл 17 боев при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.
В главном поединке турнира в Катаре позднее встретятся российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер.
