 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 2,95 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,05 x 3,85 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,45 x 4,7 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,1 x 3,6 2 3,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33
Спорт⁠,
0

Выступающий за Бахрейн россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в UFC

Газиев проиграл нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Катаре
Шамиль Газиев уступил доминиканцу Вальдо Кортесу-Акосте
Шамиль Газиев
Шамиль Газиев (Фото: Danny Perez / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, уступил доминиканцу Вальдо Кортесу-Акосте на турнире UFC Fight Night, который проходит в Эр-Райяне (Катар).

35-летний Газиев проиграл нокаутом на второй минуте первого раунда.

На счету Газиева теперь 14 побед и два поражения в ММА. До этого поединка он занимал 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.

34-летний Кортес-Акоста, шестой номер рейтинга лучших тяжеловесов UFC, выиграл 17 боев при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В главном поединке турнира в Катаре позднее встретятся российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC
Материалы по теме
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC
Спорт
Чемпион UFC Чимаев ответил на вопрос о следующем бое
Спорт
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 22:05 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 22:05
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
«Страна» сообщила о прибытии Умерова в Швейцарию Политика, 22:02
Выступающий за Бахрейн россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в UFC Спорт, 21:57
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 21:55
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло Общество, 21:51
Путин поздравил Мадуро с днем рождения Политика, 21:47
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Трамп призвал Зеленского принять план или бороться изо всех небольших сил Политика, 21:32
«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ Спорт, 21:30
Умер украинский музыкант Олег Лесик Турко Общество, 21:25
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Сборные Испании и Италии сыграют в финале Кубка Дэвиса Спорт, 21:04
Макрон исключил принятие плана США по Украине без согласования с Европой Политика, 21:04