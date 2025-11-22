«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Мирлинд Даку (75-я минута).
Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла шести матчей (пять поражений, одна ничья). При этом грозненцы проиграли уже четвертую встречу подряд.
«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками расположился на 11-й строчке.
«Рубин» в следующем туре 30 ноября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», подопечные Станислава Черчесова в тот же день встретятся с московским «Динамо».
