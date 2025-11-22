 Перейти к основному контенту
«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ

«Рубин» нанес «Ахмату» четвертое подряд поражение в РПЛ
Гол Мирлинда Даку принес казанскому клубу победу над «Ахматом» в 16-м туре
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты казанского «Рубина» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Мирлинд Даку (75-я минута).

Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла шести матчей (пять поражений, одна ничья). При этом грозненцы проиграли уже четвертую встречу подряд.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками расположился на 11-й строчке.

«Рубин» в следующем туре 30 ноября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», подопечные Станислава Черчесова в тот же день встретятся с московским «Динамо».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Ахмат
Станислав Черчесов фото
Станислав Черчесов
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 сентября 1963 года
