«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ

Гол Мирлинда Даку принес казанскому клубу победу над «Ахматом» в 16-м туре

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты казанского «Рубина» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Мирлинд Даку (75-я минута).

Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла шести матчей (пять поражений, одна ничья). При этом грозненцы проиграли уже четвертую встречу подряд.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками расположился на 11-й строчке.

«Рубин» в следующем туре 30 ноября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», подопечные Станислава Черчесова в тот же день встретятся с московским «Динамо».