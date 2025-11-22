Сборные Испании и Италии сыграют в финале Кубка Дэвиса

В полуфинале испанцы победили команду Германии, а итальянцы оказались сильнее бельгийцев

Педро Мартинес и Марсель Гранольерс (Фото: Clive Brunskill / Getty Images for ITF)

Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса, решающая часть которого проходит в итальянской Болонье.

Испанские теннисисты в полуфинале победили команду Германии. Сначала Пабло Карреньо-Буста обыграл Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6), затем Хауме Муньяр уступил Александру Звереву (6:7, 6:7), а в решающем парном матче Педро Мартинес и Марсель Гранольерс оказались сильнее Кевина Кравица и Тима Пюца (6:2, 3:6, 6:3).

В финале испанцы сыграют против сборной Италии, которая выиграла два предыдущих Кубка Дэвиса. Испания последний раз побеждала в турнире в 2011 году.

Обе команды выступают без своих лучших теннисистов — первой и второй ракеток мира Карлоса Алькараса и Янника Синнера.