Сборные Испании и Италии сыграют в финале Кубка Дэвиса
Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса, решающая часть которого проходит в итальянской Болонье.
Испанские теннисисты в полуфинале победили команду Германии. Сначала Пабло Карреньо-Буста обыграл Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6), затем Хауме Муньяр уступил Александру Звереву (6:7, 6:7), а в решающем парном матче Педро Мартинес и Марсель Гранольерс оказались сильнее Кевина Кравица и Тима Пюца (6:2, 3:6, 6:3).
В финале испанцы сыграют против сборной Италии, которая выиграла два предыдущих Кубка Дэвиса. Испания последний раз побеждала в турнире в 2011 году.
Обе команды выступают без своих лучших теннисистов — первой и второй ракеток мира Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин