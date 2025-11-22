 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в матче КХЛ

Московский клуб уступил минчанам второй раз в нынешнем сезоне
Голкипер &laquo;Спартака&raquo; Артем Загидулин
Голкипер «Спартака» Артем Загидулин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60).

Голкипер «Динамо» Зак Фукале пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Ранее в этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» со счетом 3:0.

«Спартак» набрал 31 очко в 29 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 41 очком поднялось на вторую строчку.

В следующем матче «Спартак» 25 ноября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 29 ноября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б;

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 4:6;

«Сочи» — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Спартак
