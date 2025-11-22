Один из самых результативных игроков в истории КХЛ перешел в «Сочи»

Один из самых результативных игроков в истории КХЛ Кагарлицкий перешел в «Сочи»

36-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт до конца сезона с аутсайдером КХЛ

Дмитрий Кагарлицкий (Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»)

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

«Кагарлицкий — опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах», — сказал заместитель генерального директора «Сочи» по спортивным операциям Вадим Покотило.

В нынешнем сезоне Кагарлицкий оставался без команды. Ранее в КХЛ он выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА, «Ак Барс» и «Торпедо».

Кагарлицкий занимает восьмое место в списке самых результативных игроков в истории КХЛ. На его счету 495 (179+316) очков в 750 матчах в регулярных чемпионатах.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 19 очков в 26 матчах.