Один из самых результативных игроков в истории КХЛ перешел в «Сочи»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.
«Кагарлицкий — опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах», — сказал заместитель генерального директора «Сочи» по спортивным операциям Вадим Покотило.
В нынешнем сезоне Кагарлицкий оставался без команды. Ранее в КХЛ он выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА, «Ак Барс» и «Торпедо».
Кагарлицкий занимает восьмое место в списке самых результативных игроков в истории КХЛ. На его счету 495 (179+316) очков в 750 матчах в регулярных чемпионатах.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 19 очков в 26 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин