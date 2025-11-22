«Балтика» не смогла обыграть одного из аутсайдеров РПЛ
Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью с «Оренбургом» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Беспроигрышная серия калининградского клуба в РПЛ достигла шести матчей (три победы, три ничьих).
В активе «Балтики» 29 очков и пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 12 очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Балтика» 29 ноября примет московский «Спартак», «Оренбург» в тот же день в гостях сыграет со столичным ЦСКА.
