«Балтика» и «Оренбург» сыграли нулевую ничью в матче РПЛ

«Балтика» не смогла обыграть одного из аутсайдеров РПЛ

Встреча против «Оренбурга» завершилась со счетом 0:0

Игроки «Балтики» (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью с «Оренбургом» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Беспроигрышная серия калининградского клуба в РПЛ достигла шести матчей (три победы, три ничьих).

В активе «Балтики» 29 очков и пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 12 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Балтика» 29 ноября примет московский «Спартак», «Оренбург» в тот же день в гостях сыграет со столичным ЦСКА.