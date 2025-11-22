Канадского защитника обменяли второй раз в сезоне КХЛ
Канадский защитник Уайатт Калинюк перешел из «Салавата Юлаева» в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба КХЛ.
Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.
Калинюк присоединился к «Салавату Юлаеву» в сентябре в результате обмена американского форварда Александра Хмелевски в «Ак Барс». В составе уфимской команды защитник провел 18 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий отметил, что 28-летний Калинюк добавит обороне китайского клуба скорости и результативности.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Салават Юлаев» занимает предпоследнее, 10-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 28 матчах. «Шанхай Дрэгонс» расположился на шестой строчке на Западе с 32 очками в 27 встречах.
