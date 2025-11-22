 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Канадского защитника обменяли второй раз в сезоне КХЛ

Канадца обменяли второй раз за сезон, Калинюк перешел из «Салавата» в «Шанхай»
Уайатт Калинюк перешел в «Шанхай Дрэгонс» из «Салавата Юлаева», где он провел только два месяца
Уайатт Калинюк
Уайатт Калинюк (Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Канадский защитник Уайатт Калинюк перешел из «Салавата Юлаева» в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба КХЛ.

Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

Калинюк присоединился к «Салавату Юлаеву» в сентябре в результате обмена американского форварда Александра Хмелевски в «Ак Барс». В составе уфимской команды защитник провел 18 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий отметил, что 28-летний Калинюк добавит обороне китайского клуба скорости и результативности.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Салават Юлаев» занимает предпоследнее, 10-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 28 матчах. «Шанхай Дрэгонс» расположился на шестой строчке на Западе с 32 очками в 27 встречах.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
