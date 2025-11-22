Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске

Алина Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Спортсменка получила за свой прокат 73,08 балла. На второй строчке Дарья Садкова (71,21), на третьей — Софья Муравьева (71,18)

Алина Горбачева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Алина Горбачева лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

За свой прокат 18-летняя фигуристка получила 73,08 балла.

На втором месте Дарья Садкова (71,21), на третьем — Софья Муравьева (71,18).

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева показала только девятый результат (55,46).

Произвольную программу одиночницы покажут 23 ноября.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

В Омске проходит заключительный в сезоне этап Гран-при России. Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.