 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,28 x 3,5 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,65 x 3,3 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2,05 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске

Алина Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Омске
Спортсменка получила за свой прокат 73,08 балла. На второй строчке Дарья Садкова (71,21), на третьей — Софья Муравьева (71,18)
Алина Горбачева
Алина Горбачева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Алина Горбачева лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

За свой прокат 18-летняя фигуристка получила 73,08 балла.

На втором месте Дарья Садкова (71,21), на третьем — Софья Муравьева (71,18).

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева показала только девятый результат (55,46).

Произвольную программу одиночницы покажут 23 ноября.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

В Омске проходит заключительный в сезоне этап Гран-при России. Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание
Материалы по теме
Российскую фигуристку выписали из больницы после операции
Спорт
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве, упав с четверного прыжка
Спорт
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:15
Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1» Спорт, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня Политика, 14:28
Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 14:04
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану Политика, 14:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске Спорт, 13:57
Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта Политика, 13:55
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 13:55
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога Город, 13:37