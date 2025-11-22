Сын Ильи Ковальчука перешел в немецкий футбольный клуб

16-летний Филипп Ковальчук, форвард юношеской сборной России, перешел из московского «Динамо» в академию «Герты»

Филипп Ковальчук (11-й номер) (Фото: Александр Любарский / РФС)

Сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты». Об этом «Матч ТВ» сообщил его отец.

«Мой сын перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать», — сказал Илья Ковальчук.

16-летний Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Позже перешел в бразильский «Сан-Паулу», а затем в юношескую команду московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 21 матч в Юношеской футбольной лиге‑2 за «Динамо», забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

В составе юношеских сборных России Ковальчук дебютировал в 2023 году. За национальную команду для игроков до 16 лет он провел семь матчей и забил четыре гола.