Хоккейный «Спартак» отказался от голкипера Николаева
Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев помещен в список отказов КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ 25-летний Николаев провел 13 матчей (пять побед), в которых в среднем пропускал 2,94 шайбы и отражал 90% бросков.
Николаев перешел в «Спартак» в ноябре 2023 года, ранее он играл за петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик».
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.
