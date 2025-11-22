 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,28 x 3,5 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,25 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,65 x 3,3 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2,05 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Наказанный за «договорняки» теннисист снялся с игры на матчболе соперника

Наказанный за «договорняки» аргентинец Кикер снялся с игры на матчболе соперника
В 1/4 финала «Челленджера» во Флорианополисе Николас Кикер неожиданно отказался от продолжения борьбы в матче против Густаво Хейде при счете 2:6, 1:5
Николас Кикер
Николас Кикер (Фото: Martin Keep / Getty Images)

Аргентинский теннисист Николас Кикер снялся с 1/4 финала турнира ATP серии «Челленджер» во Флорианополисе (Бразилия) на матчболе соперника.

Кикер уступал бразильцу Густаво Хейде со счетом 2:6, 1:5. При счете «больше» на подаче соперника аргентинец неожиданно отказался от продолжения борьбы. При этом в трансляции не было никаких индикаторов, что Кикер получил травму.

В 2018 году Кикер был дисквалифицирован на шесть лет (из них три года условно) и оштрафован на $25 тыс. за участие в организации договорных матчей.

33-летний Кикер, лучшим результатом которого было 78-е место в рейтинге ATP в июле 2017 года, сейчас занимает 259-е место в мировом рейтинге.

23-летний Хейде, 309-я ракетка мира, за выход в финал поспорит с соотечественником Дэниелем Дутрой да Силвой (357).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP
Материалы по теме
Федерер обошел россиянку в борьбе за место в Зале теннисной славы
Спорт
«Дефицит страшный». Как работает индустрия любительского тенниса в России
Спорт
Российский теннисист расстался с тренером после вылета из топ-10
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:45 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:45
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Хоккейный «Спартак» отказался от голкипера Николаева Спорт, 12:52
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 12:38
Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР Политика, 12:33
Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Шанхай» Слуцкого завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте Спорт, 12:29
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины Политика, 12:28
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:27
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Умерла итальянская певица Орнелла Ванони Общество, 12:19
Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна Политика, 12:16
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:08