Наказанный за «договорняки» теннисист снялся с игры на матчболе соперника
Аргентинский теннисист Николас Кикер снялся с 1/4 финала турнира ATP серии «Челленджер» во Флорианополисе (Бразилия) на матчболе соперника.
Кикер уступал бразильцу Густаво Хейде со счетом 2:6, 1:5. При счете «больше» на подаче соперника аргентинец неожиданно отказался от продолжения борьбы. При этом в трансляции не было никаких индикаторов, что Кикер получил травму.
В 2018 году Кикер был дисквалифицирован на шесть лет (из них три года условно) и оштрафован на $25 тыс. за участие в организации договорных матчей.
33-летний Кикер, лучшим результатом которого было 78-е место в рейтинге ATP в июле 2017 года, сейчас занимает 259-е место в мировом рейтинге.
23-летний Хейде, 309-я ракетка мира, за выход в финал поспорит с соотечественником Дэниелем Дутрой да Силвой (357).
