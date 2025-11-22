Наказанный за «договорняки» теннисист снялся с игры на матчболе соперника

Наказанный за «договорняки» аргентинец Кикер снялся с игры на матчболе соперника

В 1/4 финала «Челленджера» во Флорианополисе Николас Кикер неожиданно отказался от продолжения борьбы в матче против Густаво Хейде при счете 2:6, 1:5

Николас Кикер (Фото: Martin Keep / Getty Images)

Аргентинский теннисист Николас Кикер снялся с 1/4 финала турнира ATP серии «Челленджер» во Флорианополисе (Бразилия) на матчболе соперника.

Кикер уступал бразильцу Густаво Хейде со счетом 2:6, 1:5. При счете «больше» на подаче соперника аргентинец неожиданно отказался от продолжения борьбы. При этом в трансляции не было никаких индикаторов, что Кикер получил травму.

В 2018 году Кикер был дисквалифицирован на шесть лет (из них три года условно) и оштрафован на $25 тыс. за участие в организации договорных матчей.

33-летний Кикер, лучшим результатом которого было 78-е место в рейтинге ATP в июле 2017 года, сейчас занимает 259-е место в мировом рейтинге.

23-летний Хейде, 309-я ракетка мира, за выход в финал поспорит с соотечественником Дэниелем Дутрой да Силвой (357).