Россиянин забросил победную шайбу в матче НХЛ

Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

Андрей Свечников принес «Каролине» победу над «Виннипегом» со счетом 4:3

Андрей Свечников (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Андрей Свечников (44). У проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).

В активе забросившего победную шайбу Свечникова 12 (7+5) очков в 21 матче в нынешнем сезоне.

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, пропустил игру по решению тренерского штаба.

«Виннипег» накануне сообщил, что вратарь Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель. 32-летний американец трижды получал приз «Везина Трофи» (2019/20, 2023/24, 2024/25), который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Его сменщик Эрик Комри отразил в этой игре 24 из 28 бросков.