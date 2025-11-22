 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,22 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 58 x 15 2 1,03 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,65 x 3,3 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,55 x 3,7 2 2,1 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,8 2 6,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Россиянин забросил победную шайбу в матче НХЛ

Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ
Андрей Свечников принес «Каролине» победу над «Виннипегом» со счетом 4:3
Андрей Свечников
Андрей Свечников (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Андрей Свечников (44). У проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).

В активе забросившего победную шайбу Свечникова 12 (7+5) очков в 21 матче в нынешнем сезоне.

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, пропустил игру по решению тренерского штаба.

«Виннипег» накануне сообщил, что вратарь Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель. 32-летний американец трижды получал приз «Везина Трофи» (2019/20, 2023/24, 2024/25), который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Его сменщик Эрик Комри отразил в этой игре 24 из 28 бросков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Андрей Свечников
Материалы по теме
Российский новичок набрал три очка в матче НХЛ
Спорт
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика
Спорт
Чемпион НХЛ получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:15
В Домодедово из Шарджи не доставили 90 чемоданов пассажиров Общество, 11:28
Капитан клуба Дзюбы получил перелом пальца ноги в матче РПЛ с «Сочи» Спорт, 11:22
Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве Общество, 11:22
Первый матч «Спартака» без Станковича и сразу с ЦСКА. Интриги тура РПЛ Спорт, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Лидер без давления: как выстраивать авторитет без авторитарностиПодписка на РБК, 11:14
Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге Политика, 11:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сотрудники ФСБ нашли под Красноармейском тайник с отравляющим веществом Политика, 11:10
Разрушительный перфекционизм: что делать, если лидер тормозит командуПодписка на РБК, 11:03
Россиянин забросил победную шайбу в матче НХЛ Спорт, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
€2,19 млрд в 45 лет: как СЕО Wise Кяарманн нашел бизнес-идею на вечеринкеПодписка на РБК, 10:42
Минфин Якутии сообщил о приостановке выплат участникам спецоперации Общество, 10:36
Хватит терпеть боль: когда нужно обращаться к врачу-алгологуПодписка на РБК, 10:31