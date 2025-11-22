Россиянин Демин набрал первые 100 очков в НБА
«Бруклин Нетс» обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 113:105 в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал Майкл Портер из «Бруклина», набравший 33 очка. У проигравших Джейлен Браун отметился 26 очками.
19-летний российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин, который проводит дебютный сезон в НБА, вышел в стартовой пятерке в седьмой игре подряд. Он провел на паркете 29 минут, набрал 12 очков, сделал шесть подборов и пять передач.
В этой игре Демин преодолел отметку в 100 набранных очков в НБА за карьеру, сейчас на его счету их 108.
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.
«Бруклин» с тремя победами в 15 матчах поднялся на 13-е место в Восточной конференции.
