Легенда футбола возвращается. Как выглядит реконструированный «Камп Ноу»

«Камп Ноу» после реконструкции впервые за четыре года примет футбольный матч

«Барселона» впервые с 2023 года сыграет на «Камп Ноу» - 22 ноября в чемпионате Испании с «Атлетиком». Как выглядит реконструированный «Камп Ноу», почему аншлага еще долго не будет на стадионе — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

«Барселона» проведет первый домашний матч на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции.

Фото: David Ramos / Getty Images

Домашний матч «Барселоны» «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию в 2023 году. Команда играла на Олимпийском стадионе.

Фото: Global Look Press

Первый матч на «Камп Ноу» состоится в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» 22 ноября.

Фото: Global Look Press

Однако на арене еще продолжаются строительные работы.

Фото: David Ramos / Getty Images

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт заявила, что клуб «возвращается домой, но стадион еще строится». «Нам еще предстоит долгий путь, будут некоторые неудобства, и кое-что будет непросто», — подчеркнула Форт.

Фото: David Ramos / Getty Images

Обновленный «Камп Ноу» рассчитан на 105 тыс. зрителей, что больше предыдущей вместимости в 99 тыс. Однако Форт призналась, что стадион еще не скоро сможет принимать матчи со 105 тыс. болельщиков.

Фото: Global Look Press

«Барселоне» даже не разрешили на половину заполнить арену в первом матче — только в присутствии не более 45,4 зрителей.

Фото: Global Look Press

В начале ноября «Барселона» провела на арене открытую тренировку основного состава, на которую купили билеты около 23 тыс. болельщиков.

Фото: David Ramos / Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отмечал, что также считает возможным проведение следующего домашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально. Если не будет квоты [для болельщиков» Айнтрахта»], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», — сказал Лапорта.

В начале ноября стадион посетил аргентинский нападающий Лионель Месси. Воспитанник клуба опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографии с «Камп Ноу» и заявил, что однажды надеется туда вернуться.

Фото: leomessi / Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

По словам Месси, он скучает по этой арене «всем сердцем». «Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я так и не сделал», — написал Месси.