Легенда футбола возвращается. Как выглядит реконструированный «Камп Ноу»
«Барселона» проведет первый домашний матч на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции.
Домашний матч «Барселоны» «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию в 2023 году. Команда играла на Олимпийском стадионе.
Первый матч на «Камп Ноу» состоится в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» 22 ноября.
Однако на арене еще продолжаются строительные работы.
Вице-президент «Барселоны» Елена Форт заявила, что клуб «возвращается домой, но стадион еще строится». «Нам еще предстоит долгий путь, будут некоторые неудобства, и кое-что будет непросто», — подчеркнула Форт.
Обновленный «Камп Ноу» рассчитан на 105 тыс. зрителей, что больше предыдущей вместимости в 99 тыс. Однако Форт призналась, что стадион еще не скоро сможет принимать матчи со 105 тыс. болельщиков.
«Барселоне» даже не разрешили на половину заполнить арену в первом матче — только в присутствии не более 45,4 зрителей.
В начале ноября «Барселона» провела на арене открытую тренировку основного состава, на которую купили билеты около 23 тыс. болельщиков.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отмечал, что также считает возможным проведение следующего домашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу».
«Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально. Если не будет квоты [для болельщиков» Айнтрахта»], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», — сказал Лапорта.
В начале ноября стадион посетил аргентинский нападающий Лионель Месси. Воспитанник клуба опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографии с «Камп Ноу» и заявил, что однажды надеется туда вернуться.
По словам Месси, он скучает по этой арене «всем сердцем». «Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я так и не сделал», — написал Месси.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин