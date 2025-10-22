 Перейти к основному контенту
«Карабах» в концовке упустил ничью в матче с «Атлетиком»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба из Бильбао
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Испанский «Атлетик Бильбао» переиграл азербайджанский «Карабах» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «Атлетика» дубль оформил Горка Гурусета (40-я и 88-я минуты), также гол забил Роберт Наварро (70-я минута).

У «Карабаха» отличился полузащитник Леандру Андраде, открывший счет уже на первой минуте матча.

Для «Карабаха» сегодняшнее поражение стало первым по итогам трех матчей на групповом этапе ЛЧ. Клуб набрал 6 очков и занимает десятое место в общей турнирной таблице. Ранее команда одержала две победы: в гостях над португальской «Бенфикой» (3:2) и дома над датским «Копенгагеном» (2:0).

В следующем туре, 5 ноября, «Атлетико» встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а «Карабах» на своем поле примет «Челси».

Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне проходит в новом формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда проведет по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в 1/8 финала. Команды с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.

Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Теги
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов ФК Карабах Атлетик Бильбао
