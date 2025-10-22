 Перейти к основному контенту
Определились восемь участников 1/4 финала Кубка России

Стали известны все участники четвертьфинала «пути РПЛ» в Кубке России
Последним участником четвертьфинала «пути РПЛ» Кубка России стало московское «Динамо», которое в заключительном матче группового этапа всухую выиграло у «Крыльев Советов» (4:0)
Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка России по футболу сезона-2025/26 в «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».

Сегодня московское «Динамо» одержало крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:0 в заключительном матче групповой стадии турнира. В четвертьфинале «пути РПЛ» динамовцы встретятся с петербургским «Зенитом».

Другие пары четвертьфиналистов «пути РПЛ» составили: московские «Спартак» и «Локомотив», «Краснодар» против «Оренбурга», а также действующий победитель турнира ЦСКА, который сыграет против махачкалинского «Динамо».

Первые матчи запланированы на 4–6 ноября, ответные игры пройдут 25–27 ноября.

Система Кубка России разделена на «путь РПЛ» и «путь регионов». В групповой стадии «пути РПЛ» команды играют по шесть матчей. Лучшие две команды каждой группы попадают в плей-офф «пути РПЛ», а третьи команды продолжают свой путь в «пути регионов».

Для выхода в плей-офф «пути регионов» необходимо выиграть шесть раундов.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Столичный клуб, как и «Локомотив», имеет наибольшее количество побед в турнире — девять.

