Спорт⁠,
0

Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России

Хет-трик 21-летнего Бабаева помог «Динамо» выиграть «всухую» у «Крыльев Советов»
Матч против «Крыльев Советов» завершился с «сухим» счетом 4:0. Футболист Ульви Бабаев забил на 22-й, 71-й и 78-й минутах
Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва
Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» в домашнем матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышло в четвертьфинал.

Встреча в Москве завершилась с разгромным счетом 4:0.

На 22-й минуте счет открыл 21-летний игрок «Динамо» Ульви Бабаев, который забил ударом с лета. Этот гол стал для футболиста первым в Кубке России, в котором тот провел четыре игры. В премьер-лиге он забил один мяч.

Преимущество москвичей увеличил Даниил Фомин на 60-й минуте. Футболист ударом со штрафного отправил мяч в ближнюю девятку.

На 70-й минуте Бабаев оформил дубль, а на 78-й — хет-трик.

В группе B московское «Динамо» заняло второе место с 11 очками. «Крылья Советов» расположились на третьем месте с 8 очками. В этой же группе первое место занял «Краснодар» (13), а последнее «Сочи» (3).

Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).

В РПЛ «Динамо» располагается на восьмом месте, «Крылья Советов» — на 11-м.

Полина Мельникова
Кубок России по футболу ФК Динамо Москва ФК Крылья Советов
