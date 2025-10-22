Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России
Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» в домашнем матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышло в четвертьфинал.
Встреча в Москве завершилась с разгромным счетом 4:0.
На 22-й минуте счет открыл 21-летний игрок «Динамо» Ульви Бабаев, который забил ударом с лета. Этот гол стал для футболиста первым в Кубке России, в котором тот провел четыре игры. В премьер-лиге он забил один мяч.
Преимущество москвичей увеличил Даниил Фомин на 60-й минуте. Футболист ударом со штрафного отправил мяч в ближнюю девятку.
На 70-й минуте Бабаев оформил дубль, а на 78-й — хет-трик.
В группе B московское «Динамо» заняло второе место с 11 очками. «Крылья Советов» расположились на третьем месте с 8 очками. В этой же группе первое место занял «Краснодар» (13), а последнее «Сочи» (3).
Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).
В РПЛ «Динамо» располагается на восьмом месте, «Крылья Советов» — на 11-м.