Экс-тренер вратарей ЦСКА Наумов вошел в штаб «Нью-Йорк Айлендерс»

Экс-тренера вратарей ЦСКА назначили на аналогичную должность в «Айлендерс»
Латвийский специалист Сергей Наумов работал в ЦСКА на протяжении шести лет, после чего в 2024 году покинул клуб. С 2018 по 2020 год он был наставником российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Наумов был назначен на аналогичную позицию в «Нью-Йорк Айлендерс» из НХЛ. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в соцсети X.

По его данным, клуб решил сменить тренера вратарей после победного матча «Айлендерс» — «Сан-Хосе», который состоялся в ночь на среду. 56-летний Наумов сменил канадца Пьеро Греко.

Ранее латвийский специалист работал в фарм-клубе «Айлендерс» — «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ,

За свою карьеру Наумов также работал тренером вратарей в таких клубах, как рижское «Динамо», «Рига», «Донбасс», «Атлант», ярославский «Локомотив» и ЦСКА.

Из ЦСКА специалист ушел в 2024 году, проведя там шесть лет. За это время московский клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2019, 2022 и 2023 годах).

В «Нью-Йорк Айлендерс» выступают российские голкиперы Илья Сорокин и Семен Варламов, который с ноября 2024 года находится в списке травмированных. С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал с Сорокиным, когда оба еще были в ЦСКА.

Перед стартом сезона 2025/26 в заявку «Айлендерс» также вошли форварды Максим Цыплаков, Максим Шабанов и защитник Александр Романов.

Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс КХЛ ХК ЦСКА
