Овечкин стал соавтором гола и приблизился к антирекорду

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал соавтором третьей шайбы, набрав 5-е очко (1 гол + 4 передачи) в семи играх

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Ник Дауд (8-я минута), Райан Леонард (21), Джейкоб Чикран (22) и Том Уилсон (60), у гостей отличился Джейден Шварц (44).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал соавтором третьей шайбы, набрав 5-е очко (1 гол + 4 передачи) в семи играх.

Россиянин не забил во втором матче подряд. В начале сезона у Овечкина уже была безголевая серия, которую он прервал в пятой игре. Игрок находится в двух играх от антирекорда. Он ни разу не забрасывал менее двух шайб в первый игровой месяц (в среднем девять матчей).

40-летний капитан «Вашингтона» провел на льду 15 минут 55 секунд. Меньше он проводил только в дебютном матче сезоне, когда вышел на лед после травмы.

В другом матче «Коламбус Блю Джекетс» победил в гостях «Даллас Старз» — 5:1. У победителей голом отметился россиянин Дмитрий Воронков, а его соотечественники Егор Чинахов и Кирилл Марченко — передачами.