Матч Ла Лиги «Барселоны» в США отменили после протеста игроков и «Реала»

Матч «Барселоны» и «Вильярреала» в США отменен после протеста игроков и «Реала»
Матч должен был пройти 20 декабря в Майами. Клубы Ла Лиги, протестуя против проведения матча за рубежом, в девятом туре провели акцию протеста, не двигаясь 15 секунд в начале каждой игры
Фото: Alex Caparros / Getty Images
Фото: Alex Caparros / Getty Images

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) отменило проведение матча турнира между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами, сообщает пресс-служба Ла Лиги. 

«Ла Лига объявляет, что после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить организацию мероприятия из-за неопределенности, возникшей в Испании за последние несколько недель. Ли Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован», — говорится в сообщении.

Матч должен пройти в Майами 20 декабря. Он мог стать первым в истории чемпионата Испании, проведенным за границей.

Ла Лига считает, что проведение матча за границей помогло бы испанскому футболу стать популярнее во всем мире, особенно на важном стратегическом рынке, как США. Лига отметила, что проект соответствовал всем правилам, что «подтвердили компетентные учреждения», которые выступили против него по другим причинам.

Клубы Ла Лиги в знак протеста против матча в Майами стояли неподвижно 15 секунд в начале каждой игры 9-го тура турнира. Также против этой идеи выступил «Реал». Сообщалось, что президент клуба Флорентино Перес намерен был убедить КОНКАКАФ запретить проведение матча.

В 2018 году планировалось провести матч «Барселона» — «Жирона» в Майами, что стало бы первым матчем чемпионата Испании за границей. Но ФИФА, Федерация футбола США и Королевская испанская футбольная федерация выступили против. В итоге ФИФА запретила проводить матч, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проходить в своей стране.

ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
