В 9 матчах ЛЧ было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек
Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде выиграл леверкузенский «Байера» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась с разгромным счетом 7:2.
В составе ПСЖ дублем отметился Дезире Дуэ (41 и 45+3-я минуты), также голы забили Вильям Пачо (7), Хвича Кварацхелия (44) и Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (67) и Витинья (90).
У «Байера» дубль оформил Алеш Гарсия (38, 54).
На 32-й минуте у «Байера» был удален полузащитник Роберт Андрих.
На 24-й минуте матча украинский защитник ПСЖ Илья Забарный получил желтую карточку, а на 37-й — красную, что привело к его удалению с поля.
В составе ПСЖ сыграл Усман Дембеле, вернувшийся после более чем месячного перерыва из-за травмы подколенного сухожилия. 22 сентября Дембеле был удостоен награды «Золотой мяч» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне.
Также во французскую команду вернулся капитан Маркиньос, пропустивший несколько недель из-за травмы левого бедра. Российский голкипер Матвей Сафонов был заявлен на матч, но на поле так и не вышел.
В следующем туре ПСЖ 4 ноября сыграет против немецкой «Баварией», «Байер» 5 ноября встретится в гостях с португальской «Бенфикой».
Всего в 9 матчах дня Лиги чемпионов было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек.
Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов
«Кайрат» — «Пафос» 0:0. Красная карточка — «Пафос»
«Барселона» — «Олимпиакос» 6:1. Красная карточка — «Олимпиакос»
«Вильярреал» — «Манчестер Сити» 0:2.
«Копенгаген» — «Боруссия Дортмунд» 2:4.
«Юнион» — «Интер» 0:4.
«Арсенал» — «Атлетико» 4:0.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» 3:0.
ПСВ — «Наполи» (6:2). Красная карточка — «Наполи»