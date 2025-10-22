В 9 матчах ЛЧ было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек

Встреча завершилась с разгромным счетом 7:2 в пользу французского «Пари Сен-Жермен». В составе «Байера» оба гола на свой счет записал полузащитник Алеш Гарсия

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде выиграл леверкузенский «Байера» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась с разгромным счетом 7:2.

В составе ПСЖ дублем отметился Дезире Дуэ (41 и 45+3-я минуты), также голы забили Вильям Пачо (7), Хвича Кварацхелия (44) и Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (67) и Витинья (90).

У «Байера» дубль оформил Алеш Гарсия (38, 54).

На 32-й минуте у «Байера» был удален полузащитник Роберт Андрих.

На 24-й минуте матча украинский защитник ПСЖ Илья Забарный получил желтую карточку, а на 37-й — красную, что привело к его удалению с поля.

В составе ПСЖ сыграл Усман Дембеле, вернувшийся после более чем месячного перерыва из-за травмы подколенного сухожилия. 22 сентября Дембеле был удостоен награды «Золотой мяч» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне.

Также во французскую команду вернулся капитан Маркиньос, пропустивший несколько недель из-за травмы левого бедра. Российский голкипер Матвей Сафонов был заявлен на матч, но на поле так и не вышел.

В следующем туре ПСЖ 4 ноября сыграет против немецкой «Баварией», «Байер» 5 ноября встретится в гостях с португальской «Бенфикой».



Всего в 9 матчах дня Лиги чемпионов было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек.