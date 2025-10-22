 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 3,05 x 3,5 2 2,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,53 x 4,8 2 6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,3 2 10 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Кириленко оценил шансы россиян закрепиться в НБА

Кириленко назвал россиянина с самым большим шансом закрепиться в НБА
Впервые за восемь лет в НБА могут сыграть сразу три российских игрока — Егор Демин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Экс-игрок команд НБА Андрей Кириленко отметил, что Демин имеет бóльшие перспективы, чем два других игрока
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Наибольшие шансы закрепиться в НБА среди россиян имеет Егор Демин. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.

На драфте НБА 2025 года российский игрок Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером. Россияне Владислав Голдин и Виктор Лахин не были задрафтованы, но с ними подписали контракты такие клубы, как «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер» соответственно.

«Наверное, самый большой шанс закрепиться — у Егора. Все-таки он восьмой номер драфта, и изначально на него было направлено чуть другое внимание. Владислав Голдин не был задрафтован, хотя, я думаю, ему все равно должны дать хотя бы небольшое время. Виктор Лахин, предполагаю, наверняка начнет в G-Лиге (лига для фарм-клубов НБА) и не в составе «Оклахомы», потому что у этой команды очень сбитый в хорошем плане коллектив — очень сыгранный и чемпионский, поэтому будет крайне сложно туда попасть. Но, опять же, это не значит, что нет шансов, просто это займет больше времени», — сказал Кириленко.

Относительно гарантий попадания в основной состав Кириленко отметил, что их нет даже у Егора Демина. Он подчеркнул, что лично видел, как игроки, выбранные под высокими номерами в первом раунде драфта НБА, впоследствии лишались гарантированного игрового времени в своих командах.

По мнению Кириленко, Егор Демин обладает бóльшими перспективами в НБА, чем Голдин и Лахин. Он объяснил это высоким выбором Демина на драфте — в первой десятке первого раунда в отличие от других российских игроков. «Если тебя выбирают как можно выше, значит, команда высоко тебя оценивает. А значит, команда даст шанс, а то и несколько шансов таким игрокам», — заключил он.

21 октября стартует сезон НБА 2025/26, в котором впервые за восемь лет могут сыграть сразу три российских баскетболиста. Последним российским игроком, выступавшим в лиге, был Тимофей Мозгов, играющий за «Бруклин Нетс» в сезоне 2017/18.

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Баскетбол НБА Егор Демин Российская федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко
Материалы по теме
Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом
Спорт
Леброн Джеймс пропустит старт сезона НБА из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште Политика, 11:07
Овечкин стал соавтором гола и приблизился к антирекорду Спорт, 11:05
Задержанный рассказал, зачем выдавал Киеву данные о технике на Транссибе Политика, 11:01
Прибыль «Ренессанс Банка» составила ₽448 млн за девять месяцев 2025 года Пресс-релиз, 11:01
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Как убедить руководителя, что вы готовы к повышению Образование, 10:56
Защита попросила отменить пожизненный приговор авторитету Шишкану Общество, 10:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году Радио РБК, 10:49
Роскошь — не порок. Мы познакомились с самым крутым Maybach на планете Авто, 10:48
Как получить скидку при покупке квартиры в 2025 году Недвижимость, 10:47
В Верховной раде заявили о срыве отопительного сезона на Украине Политика, 10:47
Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032 Спорт, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Канада расторгла заключенный с Зеленским контракт на ремонт бронетехники Политика, 10:38