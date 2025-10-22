Кириленко оценил шансы россиян закрепиться в НБА

Впервые за восемь лет в НБА могут сыграть сразу три российских игрока — Егор Демин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Экс-игрок команд НБА Андрей Кириленко отметил, что Демин имеет бóльшие перспективы, чем два других игрока

Андрей Кириленко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Наибольшие шансы закрепиться в НБА среди россиян имеет Егор Демин. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.

На драфте НБА 2025 года российский игрок Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером. Россияне Владислав Голдин и Виктор Лахин не были задрафтованы, но с ними подписали контракты такие клубы, как «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер» соответственно.

«Наверное, самый большой шанс закрепиться — у Егора. Все-таки он восьмой номер драфта, и изначально на него было направлено чуть другое внимание. Владислав Голдин не был задрафтован, хотя, я думаю, ему все равно должны дать хотя бы небольшое время. Виктор Лахин, предполагаю, наверняка начнет в G-Лиге (лига для фарм-клубов НБА) и не в составе «Оклахомы», потому что у этой команды очень сбитый в хорошем плане коллектив — очень сыгранный и чемпионский, поэтому будет крайне сложно туда попасть. Но, опять же, это не значит, что нет шансов, просто это займет больше времени», — сказал Кириленко.

Относительно гарантий попадания в основной состав Кириленко отметил, что их нет даже у Егора Демина. Он подчеркнул, что лично видел, как игроки, выбранные под высокими номерами в первом раунде драфта НБА, впоследствии лишались гарантированного игрового времени в своих командах.

По мнению Кириленко, Егор Демин обладает бóльшими перспективами в НБА, чем Голдин и Лахин. Он объяснил это высоким выбором Демина на драфте — в первой десятке первого раунда в отличие от других российских игроков. «Если тебя выбирают как можно выше, значит, команда высоко тебя оценивает. А значит, команда даст шанс, а то и несколько шансов таким игрокам», — заключил он.

21 октября стартует сезон НБА 2025/26, в котором впервые за восемь лет могут сыграть сразу три российских баскетболиста. Последним российским игроком, выступавшим в лиге, был Тимофей Мозгов, играющий за «Бруклин Нетс» в сезоне 2017/18.