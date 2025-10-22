Россияне впервые за семь лет сыграют в НБА. Смогут ли они закрепиться

Сезон 2025/26 в НБА стартует 21 октября. Впервые за семь лет в лиге могут принять участие россияне: Егор Демин, Виктор Лахин и Владислав Голдин. Как эксперты оценивают их перспективы закрепиться в лиге — в материале «РБК Спорт»

Российский баскетболист Егор Демин (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

21 октября начнется новый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором могут принять участие три российских баскетболиста. Это произойдет впервые за семь лет.

Сезон 2017/18 стал последним, когда российский баскетболист играл в НБА — тогда за «Бруклин Нетс» выступал Тимофей Мозгов.

На драфте НБА 2025 года Егор Демин стал единственным российским игроком, выбранным «Бруклин Нетс» под восьмым номером в первом раунде, что является рекордом для России (предыдущий рекорд — 19-й пик Сергея Карасева в 2013 году).

На драфте также были представлены Владислав Голдин и Виктор Лахин, которых по итогу не выбрали. Однако россияне смогли подписать контракты — Голдин с «Майами Хит», а Лахин — с действующим чемпионом лиги «Оклахома-Сити Тандер».

Однако пока неясно, смогут ли эти игроки выступать за основные клубы в предстоящем сезоне или же будут отправлены в фарм-клубы для получения игрового опыта с последующим вызовом в основные команды. К примеру, в начале октября «Оклахома-Сити» объявила, что Виктор Лахин больше не числится в составе команды. Это может говорить о том, что у клуба есть намерения сохранить его в качестве аффилированного игрока для фарм-команды в G-лиге (низшая лига НБА для фарм-клубов).

Мнение экспертов

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты»

«Наверное, самый большой шанс закрепиться — у Егора. Все-таки он восьмой номер драфта, и изначально на него было направлено чуть другое внимание. Владислав не был задрафтован, хотя, я думаю, ему все равно должны дать хотя бы небольшое время. Виктор Лахин, предполагаю, наверняка начнет в G-Лиге (лига для фарм-клубов НБА) и не в составе «Оклахомы», потому что у этой команды очень сбитый, в хорошем плане, коллектив — очень сыгранный и чемпионский, поэтому будет крайне сложно туда попасть. Но, опять же, это не значит, что нет шансов, просто это займет больше времени», — сказал Кириленко «РБК Спорт».

На вопрос о гарантиях закрепления в основном составе Кириленко ответил, что таковых нет даже у Егора Демина. Он подчеркнул, что лично наблюдал, как многие игроки, выбранные под высокими номерами в первом раунде драфта, в итоге переставали получать гарантированное игровое время в своих командах.

«Плюс быть выбранным в первой десятке — в том, что тебе дадут шансы, ты, несомненно, получишь шанс. Опять-таки по сравнению с Владиславом Голдиным или Виктором Лахиным, которые могут не получить шанса и даже не выйти на площадку, у Егора сто процентов будет возможность выйти на паркет и получить свое игровое время. А как он им распорядится, конечно же, будет зависеть только от него», — сказал президент РФБ.

По мнению Кириленко, Егор Демин обладает большими перспективами по сравнению с Владиславом Голдиным и Виктором Лахиным. Он объяснил это тем, что Демин был выбран в первой десятке драфта НБА, в первом раунде, в отличие от других российских игроков. «Если тебя выбирают как можно выше, значит, команда высоко тебя оценивает. А значит, команда даст шанс, а то и несколько шансов, таким игрокам», — заключил он.

Сергей Быков, чемпион Европы 2007 года и экс-игрок сборной России

«Рад, что появилась плеяда талантливых россиян, которые за счет таланта и усердия добились таких высот, как возможность играть в НБА. Сложно спрогнозировать их траекторию в лучшей лиге, но однозначно будем болеть за них. Однозначно данная троица костяк сборной в будущем. Пуст растут и крепнут», — сказал Быков «РБК Спорт».

Владимир Гомельский, известный комментатор и эксперт

«За счет игровой дисциплинированности и высокого игрового интеллекта, надеюсь, что Демин выстроит хорошие рабочие отношения с тренером команды и будет пользоваться его доверием. Скорее всего, он должен «выстрелить» во втором сезоне. Ну надеюсь, что у него получится. И с удовольствием поздравляю его родителей, его агента и всех нас, болельщиков и любителей российского баскетбола», — сказал Гомельский в разговоре с «РБК Спорт».



Гомельски добавил, что Демин — разыгрывающий игрок, благодаря этому о закрывает одну из самых дефицитных позиций в современном баскетболе.

«Он высокого роста, и его отличительная черта — высокий игровой интеллект. Поэтому он и был выбран на такой высокой позиции», — добавил он.