«Милан» впервые за два года победил «Интер»

Матч завершился со счетом 1:2. «Милан» не побеждал «Интер» с сентября 2022 года, проиграв сопернику предыдущие шесть матчей со счетом 2:14

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Действующий чемпион «Интер» проиграл «Милану» в домашнем матче пятого тура Серии А и не смог одержать рекордную седьмую победу подряд над соперником по городскому дерби во всех турнирах.

Матч завершился со счетом 1:2. Кристиан Пулишич из «Милана» забил на 10-минуте, на 27-й минуте Федерико Димарко сравнял счет. Однако за минуту до окончания основного времени забил Маттео Габбия, его гол стал победным для «Милана».

«Милан» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате (с отставанием от «Интера» в 19 очков), после чего расстался со Стефано Пиоли, который в 2022-м привел клуб к чемпионству. Вместо Пиоли команду возглавил Паулу Фонсека, с которым команда неудачно стартовала в сезоне, выиграв только один матч в чемпионате и проиграв в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (1:3).

Перед матчем «Интер» занимал шестое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Торино» три очка при игре в запасе. «Милан» был 13-й.

В предыдущих шести дерби в трех разных турнирах «Интер» обыграл «Милан» с общим счетом 14:2.

«Милан» побеждал соперника в последний раз еще в сентябре 2022 года (3:2).

В следующем туре «Интер» 28 сентября сыграет в гостях с «Удинезе», а «Милан» 27 сентябя примет «Лечче».