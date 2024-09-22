Дерби «Спартак» — «Динамо» в РПЛ началось с опозданием на четыре минуты

Дерби «Спартак» — «Динамо» началось с опозданием на четыре минуты

Комментаторы «Матч ТВ» сообщили, что задержка была вызвана проблемами со связью у судейской бригады

Матч девятого тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» на арене «красно-белых» начался с четырехминутной задержкой.

Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск. Команды своевременно вышли на поле и ждали решения главного арбитра Сергея Иванова.

Комментаторы «Матч ТВ» сообщили во время трансляции, что задержка вызвана проблемами со связью у судейской бригады, хотя перед матчем все проверки были выполнены.

К 23-й минуте счет встречи стал 2:1 — хозяева пропустили первыми, но потом дважды забили, в том числе один гол с пенальти.