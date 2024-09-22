Дерби «Спартак» — «Динамо» началось с опозданием на четыре минуты
Матч девятого тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» на арене «красно-белых» начался с четырехминутной задержкой.
Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск. Команды своевременно вышли на поле и ждали решения главного арбитра Сергея Иванова.
Комментаторы «Матч ТВ» сообщили во время трансляции, что задержка вызвана проблемами со связью у судейской бригады, хотя перед матчем все проверки были выполнены.
К 23-й минуте счет встречи стал 2:1 — хозяева пропустили первыми, но потом дважды забили, в том числе один гол с пенальти.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов