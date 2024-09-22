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Дегтярев назвал критерии лучшего для России главы МОК

Дегтярев: лучший для России кандидат на пост главы МОК должен быть независимым
Выборы президента МОК пройдут в марте. Михаил Дегтярев считает, что лучшим главой организации будет тот, кто сможет действовать независимо и противостоять политическому давлению
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Кристина Кормилицына / Pool / ТАСС)

Пока рано называть фаворита в борьбе за пост президента МОК, но лучшим кандидатом для России стал бы тот, кто предан олимпийским принципам, заявил ТАСС министр спорта России Михаил Дегтярев.

Выборы нового главы МОК состоятся в марте 2025 года. На пост претендуют семь человек.

«Лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам», — сказал Дегтярев. По его словам, только тогда олимпийское движение можно будет вернуть «к традиционным стандартам, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет».

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Министр считает, что дискриминация, которой подверглись россияне и белорусы, «может распространиться и на другие народы и страны, если МОК и дальше будет отказываться противостоять политическому давлению со стороны коллективного Запада».

Среди кандидатов на пост главы МОК — вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн, зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

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Международный олимпийский комитет (МОК) Михаил Дегтярев Минспорт
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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