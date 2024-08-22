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Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Кливленде
Потапова в четвертьфинале отдала только три гейма румынке Богдан — 6:2, 6:1
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Россиянка Анастасия Потапова уверенно вышла в полуфинал турнира в Кливленде (штат Огайо, США) с призовым фондом $267 тыс.

В четвертьфинале Потапова (43-я ракетка мира) разгромила румынку Ану Богдан (103-я) со счетом 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Потаповой будет голландка Аранча Рус (95-я) или американка Маккартни Кесслер (98-я).

В прошлом году в финале турнира россиянка Екатерина Александрова проиграла в трех сетах испанке Саре Соррибес-Тормо.

Чемпионка турнира в Кливленде получит 250 рейтинговых очков и более $35 тыс. призовых. 

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Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Потапова
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