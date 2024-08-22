Разгромленная в России сборная Колумбии оказалась ненастоящей

В колумбийской федерации заявили, что не давали никому разрешения представлять страну на Кубке Дружбы в Перми

Фото: РФБ

Федерация баскетбола Колумбии (ФБК) не получала никакого приглашения для участия в турнире Кубок дружбы в России. Об этом сообщается на странице организации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В колумбийской федерации заявили, что не получали приглашений для участия в Кубке дружбы, не давали никому разрешения представлять страну на турнире в России. Федерация баскетбола Колумбии предпримет юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в Российскую федерацию баскетбола (РФБ).

Недовольство федерации связано с матчем, который состоялся в среду на Кубке дружбы в Перми. На нем местная «Парма» одержала разгромную победу над колумбийцами со счетом 155:53. После игры тренер колумбийской команды Хорхе Баскес заявил, что чувствует вину из-за трехзначной разницы в счете.

В четверг, 22 августа, на Кубке дружбы колумбийцам в 14:00 мск предстоит сыграть против команды Венесуэлы. Турнир, на котором также принимает участие сборная России, завершится 26 августа.

Сборная России по баскетболу отстранена от соревнований международной федерации (FIBA) с 2022 года после начала военных действий на Украине.