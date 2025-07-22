Минспорт Краснодарского края назвал фейком новость о пропаже фигуристок

На сайте местной федерации фигурного катания появилось, а потом исчезло сообщение о пропаже двух юных фигуристок. Региональный министр спорта заявил, что таких спортсменок нет в списках региональных учебных заведений

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Информация о пропаже двух юных фигуристок в Сочи не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на сайт местной федерации фигурного катания сообщило, что в Сочи объявлен поиск двух юных спортсменок, Аллы Поповой и Ирины Максимовой, исчезнувших в ночь с 21 на 22 июля. При этом на сайте самой федерации соответствующая новость отсутствует.

«Переговорили с региональным учреждением, с федерацией. Выложенную на сайт регионального учреждения информацию разместили неизвестные, спортсменов с данными фамилиями и именами ни в муниципальной, ни в региональной школах нет. Поэтому это фейк», — сказал Тимченко.

На вопрос, могут ли эти дети просто не иметь отношения к школам фигурного катания в Сочи, Тимченко ответил: «В данном случае либо федерация знала бы, либо муниципальная или региональная школы. А такой информацией мы не обладаем. Специально уточнили, что не у нас, а, возможно, в другом учреждении пропали дети. Нам сказали, что нет».