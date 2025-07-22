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Спорт ,  
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«Зенит» отдал новичку РПЛ купленного за €5 млн российского защитника

«Зенит» отправил защитника сборной России Сергея Волкова в аренду в «Сочи»
Сергей Волков, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы колена, отправился в «Сочи»
Сергей Волков
Сергей Волков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Защитник петербургского «Зенита» Сергей Волков перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте новичка РПЛ.

Арендное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на сезон 2025/26.

Волков является воспитанником академии «Краснодара», владельцем которого является Сергей Галицкий. Защитник дебютировал за взрослую команду в апреле 2022 года в матче против казанского «Рубина» и в концовке встречи отметился победным голом.

Прошлым летом Волков перешел в «Зенит» за €5 млн (по данным Transfermarkt). Всего за петербургский клуб он провел шесть матчей, в которых не отличился результативными действиями. Большую часть сезона Волков, на счету которого три матча в сборной России, пропустил из-за серьезной травмы колена.

«Сочи» в прошлом сезоне занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в элиту спустя год после вылета.

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