«Авангард» заключил контракт с канадцем Лажуа, у которого 77 матчей в НХЛ

«Авангард» заключил контракт с канадским защитником с опытом игры в НХЛ

Срок соглашения с Максимом Лажуа составил один год

Максим Лажуа (Фото: David Kirouac / Icon Sportswire / Global Look Press)

«Авангард» заключил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа. Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 27-летним хоккеистом составил один год.

«Максима уже несколько сезонов хотели подписать многие команды, и мы рады, что он выбрал именно «Авангард». Защитник-универсал с отличным катанием и классным броском, мобильный, одинаково хорошо действует и в обороне, и в атаке», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

На счету Лажуа 77 матчей и 16 (7 + 9) очков в НХЛ за «Оттаву», «Каролину» и «Торонто».

В прошедшем сезоне Лажуа играл только в АХЛ за «Коачеллу» — 76 матчей и 39 (5 + 34) очков.

«Авангард» в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ проиграл в 1/4 финала плей-офф ярославскому «Локомотиву».