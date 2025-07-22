В Британии людям с депрессией будут «прописывать» походы на футбол
В Великобритании людям, страдающим от депрессии, будут «прописывать» походы на футбольные матчи. Об этом сообщает The Independent.
Инициатива, разработанная членом парламента от Лейбористской партии Саймоном Офером и владельцем энергетической компании Ecotricity Дейлом Винсом, предоставит пациентам клиник по всему Глостерширу возможность посещать матчи клуба из пятого дивизиона «Форест Грин Роверс», которым Винс владеет с 2010 года.
Офер, бывший врач общей практики, выступает за подобные назначения в качестве альтернативы антидепрессантам для людей с легкой или умеренной депрессией. «Одна из самых больших проблем нашего общества — это социальная изоляция. Пабы не так популярны, мы реже выбираемся куда-то, не живем большими семьями, так что это очень вредно для здоровья. <...> Футбол — это общение и поддержка своей команды, азарт, возможность ненадолго отвлечься от своей повседневной жизни и пережить что-то другое», — сказал Офер.
Планируется, что инициатива продлится весь сезон, начиная с первого домашнего матча команды против «Йовил Таун» 16 августа. Билеты предоставляются клубом бесплатно.
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