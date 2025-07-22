Покровская не увидела трагедии в поражении синхронисток в группе на ЧМ
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская не видит трагедии во втором месте команды в группах на чемпионате мира, который проходит в Сингапуре. Об этом она заявила ТАСС.
Российские синхронистки 22 июля завоевали серебряные медали в технической программе в группах, уступив китаянкам. Россиянки осталась без золотых медалей в соревнованиях групп на чемпионате мира (с учетом турниров, в которых они принимали участие) впервые с 1994 года, когда они были четвертыми.
«Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место. Боялась, что [второе место] отдадут команде импульсивной Испании, у которой музыка действует на зрителей», — сказала Покровская.
Тренер отметила, что у сборной сейчас совсем новая команда. «Девочки еще нигде не были обкатаны, некоторые только в юниорской команде по месяцу-два провели и сейчас уже пришли сюда», — добавила она.
По словам Покровской, главное было не опуститься ниже второго места. «Никто бы не дал нам первого места, потому что был большой перерыв, нас сейчас принимают как новичков. Четыре года [отсутствия] — не баран чихнул», — заключила она.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
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