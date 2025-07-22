Умер экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс скончался на 71‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Джонс провел 100 матчей за «Ливерпуль» в 1975–1978 годах. С командой он выиграл чемпионат Англии (1976/77), два Кубка европейских чемпионов (1976/77, 1977/78), Кубок УЕФА (1975/76) и Суперкубок Европы (1977).
Также он выступал за «Рексем», «Челси» и «Хаддерсфилд».
В составе сборной Уэльса защитник провел 72 матча и забил один гол.
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