Умер экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс

Джонс, который выиграл с «Ливерпулем» чемпионат Англии, два Кубка европейских чемпионов и Кубок УЕФА, умер в возрасте 70 лет

Джои Джонc (Фото: liverpoolfc.com)

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс скончался на 71‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Джонс провел 100 матчей за «Ливерпуль» в 1975–1978 годах. С командой он выиграл чемпионат Англии (1976/77), два Кубка европейских чемпионов (1976/77, 1977/78), Кубок УЕФА (1975/76) и Суперкубок Европы (1977).

Также он выступал за «Рексем», «Челси» и «Хаддерсфилд».

В составе сборной Уэльса защитник провел 72 матча и забил один гол.