 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Ноа Ференцварош 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 5,4 x 4,1 2 1,6 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,35 x 3,8 2 2,75 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,02 x 3,7 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,5 x 4,3 2 6,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,65 x 4,4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,93 x 3,8 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 4,15 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,1 x 4,05 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,13 x 68 2 6,4 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

На Ибице погиб 19-летний шотландский хоккеист, выпав с балкона отеля

Гэри Келли играл за «Данди Старз», который выступает в EIHL, главной британской профессиональной хоккейной лиге.
Гэри Келли
Гэри Келли (Фото: dundeestars.com)

Шотландский хоккеист Гэри Келли, выступавший за «Данди Старз», погиб, предположительно, выпав с балкона отеля во время отдыха на Ибице. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел 21 июля в отеле Ibiza Rocks в Сан-Антонио.

«Все сотрудники клуба, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, глубоко скорбят об этой трагической новости. Гэри был невероятно талантливым и харизматичным человеком, у которого было большое будущее. Его утрата повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении «Данди Старз», который выступает в EIHL, главной британской профессиональной хоккейной лиге.

В начале июля в Ibiza Rocks погиб другой шотландский турист, Эван Томсон, который также упал с балкона на территории отеля и разбился насмерть. В отеле объявили, что приостанавливают свою программу развлекательных мероприятий.

19-летний Келли в прошлом сезоне дебютировал в EIHL, сыграв два матча.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Шотландия Ибица
Материалы по теме
Овечкин рассказал, что хоккеисты пытались добиться допуска на Олимпиаду
Спорт
Один из сильнейших хоккеистов из России продолжит карьеру в США
Спорт
IIHF показала рейтинг хоккейных сборных без упоминания о лидерстве России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Конверсия в подписку 82%. Как продавать IT-продукты через маркетплейсыПодписка на РБК, 11:57
Часть магазинов «ВинЛаб» возобновила работу Вино, 11:55
«Яндекс» разработал ИИ-агента для визуализации данных Технологии и медиа, 11:55
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Забайкальском крае Общество, 11:54
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией Политика, 11:53
На Ибице погиб 19-летний шотландский хоккеист, выпав с балкона отеля Спорт, 11:52
От юриста до главы Верховного суда: карьера Ирины Подносовой Политика, 11:45 
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Цена Solana превысила $200. Что случилось с другими криптовалютами Крипто, 11:42
Премьер Украины назвала страну полигоном для технологий и попросила денег Политика, 11:41
Бастрыкин назвал смерть главы Верховного суда потерей для Родины Политика, 11:41
Бэннон рассказал, когда конфликт на Украине превратится в «войну Трампа» Политика, 11:38
В Греции задержали самого богатого жителя Молдавии Плахотнюка Политика, 11:34
РКН находит нарушения у 84% сайтов. Как проверить себя и снизить рискиПодписка на РБК, 11:31
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Общество, 11:29