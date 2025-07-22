На Ибице погиб 19-летний шотландский хоккеист, выпав с балкона отеля

Гэри Келли играл за «Данди Старз», который выступает в EIHL, главной британской профессиональной хоккейной лиге.

Гэри Келли (Фото: dundeestars.com)

Шотландский хоккеист Гэри Келли, выступавший за «Данди Старз», погиб, предположительно, выпав с балкона отеля во время отдыха на Ибице. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел 21 июля в отеле Ibiza Rocks в Сан-Антонио.

«Все сотрудники клуба, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, глубоко скорбят об этой трагической новости. Гэри был невероятно талантливым и харизматичным человеком, у которого было большое будущее. Его утрата повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении «Данди Старз», который выступает в EIHL, главной британской профессиональной хоккейной лиге.

В начале июля в Ibiza Rocks погиб другой шотландский турист, Эван Томсон, который также упал с балкона на территории отеля и разбился насмерть. В отеле объявили, что приостанавливают свою программу развлекательных мероприятий.

19-летний Келли в прошлом сезоне дебютировал в EIHL, сыграв два матча.