Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона
Галым Мамбеталиев покинул пост главного тренера «Барыса». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды», — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.
Мамбеталиеву 59 лет, он возглавлял клуб с октября 2024 года. В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
46-летний Королев, который в качестве игрока становился чемпионом России вместе с ярославским «Локомотивом» в сезоне 2002/03, входил в тренерский штаб «Барыса» с 2024 года, также он работал в клубе в 2016–2018 годах. Ранее Королев тренировал казахстанские «Темиртау» и «Сарыарку», а также «Кузнецкие медведи», входил в тренерский штаб «Сибири».
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
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