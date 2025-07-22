Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона

Галым Мамбеталиев покинул «Барыс», и.о. главного тренера стал Евгений Королев

Галым Мамбеталиев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Галым Мамбеталиев покинул пост главного тренера «Барыса». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.

Мамбеталиеву 59 лет, он возглавлял клуб с октября 2024 года. В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

46-летний Королев, который в качестве игрока становился чемпионом России вместе с ярославским «Локомотивом» в сезоне 2002/03, входил в тренерский штаб «Барыса» с 2024 года, также он работал в клубе в 2016–2018 годах. Ранее Королев тренировал казахстанские «Темиртау» и «Сарыарку», а также «Кузнецкие медведи», входил в тренерский штаб «Сибири».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.