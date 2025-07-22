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Спорт ,  
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Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона

Клуб КХЛ «Барыс» уволил главного тренера Мамбеталиева
Галым Мамбеталиев покинул «Барыс», и.о. главного тренера стал Евгений Королев
Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Галым Мамбеталиев покинул пост главного тренера «Барыса». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.

Мамбеталиеву 59 лет, он возглавлял клуб с октября 2024 года. В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

46-летний Королев, который в качестве игрока становился чемпионом России вместе с ярославским «Локомотивом» в сезоне 2002/03, входил в тренерский штаб «Барыса» с 2024 года, также он работал в клубе в 2016–2018 годах. Ранее Королев тренировал казахстанские «Темиртау» и «Сарыарку», а также «Кузнецкие медведи», входил в тренерский штаб «Сибири».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

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Хоккей КХЛ ХК Барыс
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