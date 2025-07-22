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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Бюджет самого богатого клуба России достиг ₽20 млрд

Бюджет «Зенита» на сезон вновь станет самым большим среди всех клубов России
Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Зенит» в новом сезоне планирует нарастить доходы от матчей до 2 млрд руб. «РБК Спорт» рассказывает, сколько и на что будет тратить самый богатый спортивный клуб России в новом сезоне
«Газпром» RU000A0ZZES2 Купить
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Бюджет футбольного клуба «Зенит» на ближайший сезон составит до 20 млрд руб. с учетом НДС. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с формированием бюджета клуба. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

В пресс-службе клуба заявили, что бюджет клубами РПЛ раскрывается в конце сезона в общей отчетности РФС. «Но финансовый план, включая затраты на инфраструктуру «Газпром Арены», спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой. Многое зависит от рекламных показателей и, как следствие, релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности», — сказали в пресс-службе клуба.

В прошлом году «РБК Спорт» писал, что бюджет «Зенита» на сезон 2024/25 составит 17 млрд руб. По итогам 2024 года операционные расходы клуба составили почти 21 млрд руб., а доходы — 25 млрд руб. За год они продемонстрировали самый большой прирост расходов — плюс 5,06 млрд руб. (на 32%), а доходы увеличились на 7,47 млрд руб. (+42%).

Источники «РБК Спорт» отметили, что генеральный спонсор — компания «Газпром» — может вложить до 5 млрд руб. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — это порядка 60% (и туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).

По словам собеседников «РБК Спорт», клуб планирует нарастить доходы от матчей до 2 млрд руб. В «Зените» отметили, что финансовые итоги за прошлый сезон 2024/25 еще подводятся и, по прогнозам, клуб должен выйти на этот показатель. «Это доковидный уровень, в новом сезоне задача стоит только увеличить посещаемость и выручку от проведения домашних матчей. Сейчас только билетная программа, куда входит также реализация абонементов, приносит клубу более 90% дохода в день матча», — заявили в клубе.

Источники «РБК Спорт» сообщили, что, как и в прошлом сезоне, у клуба не существует отдельного трансферного бюджета и все зависит от предложений на рынке. В клубе подтвердили эти данные: «По сути, верно. Конечно, есть финансовые ограничения и разумные границы, которые мы никогда не переступим: любая трансферная кампания проходит в том числе и с инвестиционной составляющей. Так, за десять лет клуб сумел продать только южноамериканских футболистов на €300 млн — в долгосрочной перспективе финансовый баланс соблюдается всегда».

Согласно данным Transfermarkt, за последние десять лет клуб также потратил на южноамериканских игроков примерно €350–370 млн — это самый высокий показатель в лиге.

В клубе рассказали, что наиболее существенная часть капитальных вложений относится к развитию молодежного футбола и инфраструктуры академии. Речь идет о новом многофункциональном спортивном комплексе и общеобразовательной школе на территории «Газпром»-академии. Также среди приоритетных направлений в «Зените» назвали развитие «Газпром Арены» и территории вокруг нее.

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