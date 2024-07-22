 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде 2024 года, прибыл в Париж
Фото: Adam Pretty / Getty Images
Фото: Adam Pretty / Getty Images

Российский пловец Евгений Сомов получил аккредитацию нейтрального атлета на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав соответствующее фото.

Фото: somatinka / Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: somatinka / Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Сомов единственным из российских пловцов выполнил норматив для участия в Играх. Он выступит на стометровке брассом.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, которые получили допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP), выступят на ней в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
плавание Евгений Сомов Олимпиада-2024 нейтральный статус
Материалы по теме
Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады
Спорт
Российский пловец увидел риск попасть в черный список за участие в ОИ
Спорт
Лучшая пловчиха в истории России Ефимова не отобралась на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Как выглядела взрывчатка, которую обнаружила ФСБ Общество, 11:56
Михалков ответил на обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане Общество, 11:56
Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из Бангладеш в связи с беспорядками Политика, 11:54
Пяти российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду Спорт, 11:50
В Одессе прогремел взрыв Политика, 11:41
Приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну в России вступил в силу Политика, 11:38
Суд заочно арестовал главреда «Скат media» и координатора «Весны» Общество, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Мосбирже начались торги первым биржевым фондом на индекс IPO Инвестиции, 11:26
Думай как воин: эти пять внутренних убеждений помогут вам достичь высот Pro, 11:25
Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале Общество, 11:13
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды с доходностью 2,1% Инвестиции, 11:07
«Не ждал черных лебедей»: 5 фатальных ошибок проджект-менеджера Pro, 11:06
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 11:00
Капитал Лайф покупает платформу Checkme РБК Компании, 11:00