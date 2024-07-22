Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде 2024 года, прибыл в Париж

Фото: Adam Pretty / Getty Images

Российский пловец Евгений Сомов получил аккредитацию нейтрального атлета на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав соответствующее фото.

Фото: somatinka / Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Сомов единственным из российских пловцов выполнил норматив для участия в Играх. Он выступит на стометровке брассом.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, которые получили допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP), выступят на ней в нейтральном статусе.