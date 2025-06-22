«Ювентус» разгромил второго соперника на клубном чемпионате мира
Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Видадом» из Касабланки в матче группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Встреча группы G в Филадельфии (штат Пенсильвания) завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды, у которой дубль оформил Кенан Йылдыз (16-я и 69-я минуты), еще один мяч на счету Душана Влаховича (90+4, с пенальти).
У «Видада» Абдельмунаим Бутуй на 6-й минуте забил в свои ворота, а Тембинкоси Лорч — «Ювентусу» на 25-й.
В первом матче на турнире 18 июня «Ювентус» победил «Аль-Айн» (ОАЭ) со счетом 5:0.
В этой группе также выступает «Манчестер Сити».
«Видад» потерял шансы на выход из группы.
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