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Спорт ,  
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ESPN узнал об обмене двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта

ESPN: «Финикс» обменяет Кевина Дюранта в «Хьюстон»
«Финикс» обменяет одного из самых дорогих игроков НБА, 36-летнего Дюранта, в «Хьюстон» на двух баскетболистов и несколько выборов на драфте
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант (Фото: David Berding / Getty Images)

Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант перейдет из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс» в рамках обмена, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

За 36-летнего Дюранта «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, десятый номер драфта и пять выборов на драфте во втором раунде.

Сделку официально завершат после 6 июля.

Дюрант в среднем набирал 26,6 очка, делал 6 подборов и 4,2 передачи в 62 играх этого сезона. В среднем он набирает не менее 25 очков в матчах на протяжении трех сезонов подряд.

«Финикс», имея самую высокую зарплатную ведомость в лиге (более $220 млн, из которых более $150 млн получили три игрока, в том числе Дюрант), занял 11-е место в Западной конференции.

В результате в клубе сменили генерального менеджера и главного тренера.

Дюрант — четырехкратный олимпийский чемпион, 15-кратный участник Матчей звезд НБА, самый ценный игрок сезона НБА (2014). В 2017 и 2018 годах становился чемпионом НБА с «Голден Стейт Уорриорз».

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