ESPN узнал об обмене двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта
Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант перейдет из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс» в рамках обмена, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
За 36-летнего Дюранта «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, десятый номер драфта и пять выборов на драфте во втором раунде.
Сделку официально завершат после 6 июля.
Дюрант в среднем набирал 26,6 очка, делал 6 подборов и 4,2 передачи в 62 играх этого сезона. В среднем он набирает не менее 25 очков в матчах на протяжении трех сезонов подряд.
«Финикс», имея самую высокую зарплатную ведомость в лиге (более $220 млн, из которых более $150 млн получили три игрока, в том числе Дюрант), занял 11-е место в Западной конференции.
В результате в клубе сменили генерального менеджера и главного тренера.
Дюрант — четырехкратный олимпийский чемпион, 15-кратный участник Матчей звезд НБА, самый ценный игрок сезона НБА (2014). В 2017 и 2018 годах становился чемпионом НБА с «Голден Стейт Уорриорз».
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