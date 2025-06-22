Алькарас выиграл турнир в Лондоне
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас завоевал пятый трофей в сезоне, победив в финале турнира ATP 500 в Лондоне чеха Иржи Легечку.
Алькарас одержал победу над чехом (30-й в рейтинге) со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Это 21-й титул для 22-летнего испанца в карьере и второй в Лондоне (впервые он выиграл этот турнир в 2023-м).
Алькарас стал всего лишь пятым действующим теннисистом, выигравшим четыре и более титулов на травяных кортах, после Новака Джоковича (8), Маттео Берреттини (4), Тейлора Фрица (4) и Николя Маю (4).
Победная серия Алькараса теперь составляет 18 матчей — максимум в его карьере.
Испанец приблизился к первой ракетке мира Яннику Синнеру уже на 1130 очков в рейтинге ATP.
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