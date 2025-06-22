Жаловавшийся на «Локомотив» Наир Тикнизян перешел в «Црвену Звезду»

Жаловавшийся на «Локомотив» Тикнизян перешел в «Црвену Звезду»

Наир Тикнизян подписал контракт на три года. В мае защитник говорил о желании найти новый клуб

Наир Тикнизян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», сообщила пресс-служба сербского клуба.

Контракт 26-летнего Тикнизяна рассчитан на три года.

В мае футболист заявлял, что хочет сменить команду летом, поскольку не получает достаточно игровой практики в «Локомотиве».

Тикнизян был игроком «Локомотива» с 2021 года, в 2024-м он сам отказывался от перехода в «Зенит».

В 2023-м футболист, выступавший за юношеские и молодежную сборные России, решил представлять Армению.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ.