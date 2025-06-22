Жаловавшийся на «Локомотив» Тикнизян перешел в «Црвену Звезду»
Защитник сборной Армении Наир Тикнизян перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», сообщила пресс-служба сербского клуба.
Контракт 26-летнего Тикнизяна рассчитан на три года.
В мае футболист заявлял, что хочет сменить команду летом, поскольку не получает достаточно игровой практики в «Локомотиве».
Тикнизян был игроком «Локомотива» с 2021 года, в 2024-м он сам отказывался от перехода в «Зенит».
В 2023-м футболист, выступавший за юношеские и молодежную сборные России, решил представлять Армению.
«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ.
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